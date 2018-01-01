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Роналду установил новый рекорд в истории Ювентуса

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Звездный форвард забил 10 голов за 16 матчей.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Туринский Ювентус обыграл СПАЛ в матче 13-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

Один из голов на 28-й минуте встречи забил звездный форвард туринского клуба Криштиану Роналду.

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Этот гол стал десятым для 33-летнего португальца в 16 матчах за итальянских клуб во всех турнирах. Таким образом, Роналду установил новый рекорд в истории Ювентуса - ранее ни одному футболисту не удавалась достигнуть этой отметки за столь короткий срок.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду принял участие в акции против насилия в отношении женщин.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, рекорд, футбол
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Источник: Спорт bigmir)net

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