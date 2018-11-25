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Роналду принял участие в акции против насилия в отношении женщин

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Форвард Ювентуса поддержал акцию, проводимую в Италии.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

В Италии прошла акция против насилия в отношении женщин. Футболисты в поддержку акции вышли на поле с красной полоской на лице.

Участие в акции также принял звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду.

Отметим, что Роналду обвинила в изнасиловании американка Кэтрин Майорга. Дело расследует полиция Лас-Вегаса.

Сообщалось, что девушка подписала соглашение о молчании, которое опубликовали в прессе. Адвокат Роналду утверждает, что документы были сфабрикованы.

Сам футболист уверен, что правда выйдет наружу, и отметил, что объяснил все своей возлюбленной Джоржине Родригес.

Отметим, что уже после обвинений футболист сделал предложение своей девушке, и она ответила согласием.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, вне игры, футбол, акция
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