Роналду принял участие в акции против насилия в отношении женщин

Форвард Ювентуса поддержал акцию, проводимую в Италии.

В Италии прошла акция против насилия в отношении женщин. Футболисты в поддержку акции вышли на поле с красной полоской на лице.

Участие в акции также принял звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду.

Отметим, что Роналду обвинила в изнасиловании американка Кэтрин Майорга. Дело расследует полиция Лас-Вегаса.

Сообщалось, что девушка подписала соглашение о молчании, которое опубликовали в прессе. Адвокат Роналду утверждает, что документы были сфабрикованы.

Сам футболист уверен, что правда выйдет наружу, и отметил, что объяснил все своей возлюбленной Джоржине Родригес.

Отметим, что уже после обвинений футболист сделал предложение своей девушке, и она ответила согласием.