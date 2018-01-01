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Анчелотти начал кормить игроков Наполи шоколадом и сухофруктами

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Тренер внес интересные изменения в тренировочный процесс.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти решил существенно изменить тренировочный режим клуба. 

Итальянский специалист отменил занятия накануне матча, чтобы футболисты могли перед игрой побыть со своими семьями. Кроме того, после утренних тренировок футболисты посещают сауну, чтобы вывести токсины и расслабить мышцы, сообщает Football Italia.

Также Анчелотти изменил рацион питания футболистов. Тренер настаивает, чтобы игроки больше употребляли сухофруктов, авокадо и шоколад после тренировок.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти повторил жест тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью.

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Теги: Карло Анчелотти, Серия А, Наполи
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