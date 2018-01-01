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Ибрагимович: Интерес Милана ко мне есть, но контракт с Гэлакси истекает только через год

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Златан Ибрагимович прокомментировал свой возможный переход в Милан.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Шведский нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович подтвердил интерес со стороны Милана, но окончательно о переходе в итальняский клуб заявлять не стал, сославшись на действующий контракт с клубом МЛС.

“Интерес со стороны Милана есть, но у меня контракт с Лос-Анджелес Гэлакси, который истекает только через год. Я не скрываю, что мне симпатичен Милан. Я провел в этом клубе два замечательных года и не хотел покидать его, но меня заставили уехать в Париж. 

Я играл за три самых больших клуба Италии - Ювентус, Милан и Интер. В Милане ко мне хорошо относились. Возможный переход? Я не буду говорить “нет“, не буду говорить “да“. Посмотрим, что будет. Дженнаро Гаттузо был отличным игроком, а сейчас хороший тренер. Мне нравится нынешний Милан“, - цитирует слова Ибрагимовича Vanity Fair.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович согласовал полугодовой контракт с Миланом.

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Теги: Златан Ибрагимович, Лос-Анджелес Гэлакси, МЛС
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