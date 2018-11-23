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Аллегри: Роналду заслужил получить очередной Золотой мяч

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Главный тренер Ювентуса считает, что в этом году награду должен получить Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду и Массимилиано Аллегри
Криштиану Роналду и Массимилиано Аллегри
twitter.com/juventusfc

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри уверен, что в этом году награду Золотой мяч заслужил его подопечный Криштиану Роналду.

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“Я ничего не знаю о списке претендентов на золотой мяч, но уверен, что Роналду заслужил в очередной раз получить эту награду своими результатами“, - приводит слова Аллегри пресс-служба Ювентуса.

Отметим, что Роналду получал Золотой мяч пять раз - в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Столько же раз эту награду получал лидер Барселоны Лионель Месси.

Напомним, по информации СМИ, Криштиану Роналду и Лионель Месси не попадут в тройку номинантов на Золотой мяч, а победителем будет Антуан Гризманн.

Сообщалось, что португалец не приедет на церемонию вручения Золотого мяча, что наводит на мысль о том, что в этом году он не получит награду.

Церемония награждения состоится 3 декабря в Париже. Полный список претендентов можно посмотреть здесь.

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Теги: Криштиану Роналду, Массимилиано Аллегри, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, Золотой мяч
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Комментариев (1)
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Peyot    23.11.2018, 16:31
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Peyot
отличная прическа в стиле руской гопоты))))
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