Ибрагимович согласовал условия контракта с Миланом
Швед подпишет контракт на полгода.
Шведский футболист Златан Ибрагимович согласовал условия трудового договора с итальянским Миланом, сообщает Sport Mediaset.
Контракт 37-летнего нападающего с Лос-Анджелес Гэлакси истекает в конце декабря, поэтому он может перейти в любую команду на правах свободного агента.
Согласно информации источника, форвард подпишет с Миланом контракт на 6 месяцев.
Его зарплата составит 2,2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Милан провел переговоры с агентом Ибрагимовича.
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