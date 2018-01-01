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Ибрагимович согласовал условия контракта с Миланом

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Швед подпишет контракт на полгода.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Шведский футболист Златан Ибрагимович согласовал условия трудового договора с итальянским Миланом, сообщает Sport Mediaset.

Контракт 37-летнего нападающего с Лос-Анджелес Гэлакси истекает в конце декабря, поэтому он может перейти в любую команду на правах свободного агента.

Согласно информации источника, форвард подпишет с Миланом контракт на 6 месяцев.

Его зарплата составит 2,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Милан провел переговоры с агентом Ибрагимовича.

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Теги: футбол, Милан, Златан Ибрагимович
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Источник: www.sportmediaset.mediaset.it

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