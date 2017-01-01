Президент Милана хотел купить Роналду в 2017 году

Но трансфер оказался слишком дорогим.

Бывший генеральный директор Милана Марко Фассоне поделился интересным инсайдом по поводу возможного приобретения “россонери“.

"Экс-президент Милана Йонгхон Ли хотел купить Криштиану Роналду. Он был уверен, что футболист взорвет китайский рынок. В июле 2017 я встречался с его агентом Мендешем, потому что Роналду хотел уйти из Реала. Но тогда я объяснил боссу, что он слишком дорогой для нас", - цитирует Фассоне Il Sole 24 Ore Football Italia.

Ранее сообщалось, что в Милане появилось граффити с изображением Роналду в трусах с ЛГБТ-расцветкой.