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Милан провел переговоры с агентом Ибрагимовича

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Переговоры длились 4 часа.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
facebook.com/ZlatanIbrahimovic

Руководство Милана провело встречу с Мино Райолой, который является агентом форварда Лос-Анджелес Гэлакси Златана Ибрагимовича.

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Как сообщает Football Italia со ссылкой на MilanNews, стороны обсуждали возможное возвращение шведского футболиста в миланский клуб. Отмечается, что переговоры продолжались четыре часа.

Отметим, что 37-летний форвард не против трансфера в Милан, однако он не собирается брать на себя роль запасного.

Ранее сообщалось, что роскошный гол Ибрагимовича с дальней дистанции был признан лучшим в МЛС.

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Теги: Милан, чемпионат Италии по футболу, переговоры, Златан Ибрагимович, Лос Анджелес Гэлакси, Мино Райола, футбол, трансфер
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