В Милане появилось граффити с изображением Роналду в трусах с ЛГБТ-расцветкой

Изображение получило название "Секрет Роналду".

В итальянском городе Милан появилось граффити с изображением звездного форварда Ювентуса Криштиану Роналду.

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33-летний нападающий нарисован в одних трусах радужной ЛГБТ-расцветки. Роналду на граффити представлен в позе, в которой в древности изображались греческие и римские статуи.

Как сообщает RAI News, граффити с футболистом получило название “Секрет Роналду“.

Milano, la provocazione dello street artist: Cristiano Ronaldo con i boxer arcobaleno - VIDEO https://t.co/JV2LGHVZ6O pic.twitter.com/HEzTfKi9ZX — La Nuova Sardegna (@lanuovasardegna) 16 ноября 2018 г.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес. Девушка ответила футболисту согласием и уже похвасталась обручальным кольцом с бриллиантами.

Отмечалось, что свадьба Роналду может состояться во время перерыва в чемпионате Италии.