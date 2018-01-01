Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Милане появилось граффити с изображением Роналду в трусах с ЛГБТ-расцветкой

Комментариев: 0
Изображение получило название "Секрет Роналду".
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

В итальянском городе Милан появилось граффити с изображением звездного форварда Ювентуса Криштиану Роналду.

Читай также: Роналду - об изнасиловании: Тяжелее всего маме и сестре, Джорджине я все объяснил

33-летний нападающий нарисован в одних трусах радужной ЛГБТ-расцветки. Роналду на граффити представлен в позе, в которой в древности изображались греческие и римские статуи.

Как сообщает RAI News, граффити с футболистом получило название “Секрет Роналду“.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес. Девушка ответила футболисту согласием и уже похвасталась обручальным кольцом с бриллиантами.

Отмечалось, что свадьба Роналду может состояться во время перерыва в чемпионате Италии.

Поделись:
Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол, граффити
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь