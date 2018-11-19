Роналду назвал причину, по которой сердится на Озила

Криштиану Роналду остался недоволен переходом Месута Озила в Арсенал.

Звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду рассказал, что во времена выступления в Реале был разочарован переходом Месута Озила из мадридского клуба в лондонский Арсенал.

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“Переход Озила был для меня очень плохой новостью. Месут лучше всех знал и чувствовал мои маневры перед воротами на поле. Если честно, то я до сих пор сержусь на него из-за того, что он ушел из команды“, - цитирует Роналду Mundo Deportivo.

Отметим, что Роналду и Озил вместе выступали в Реале в период с 2010 по 2013 год. За это время они становились чемпионами Испании, обладателями Кубка и Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес. Невеста футболиста уже похвасталась обручальным кольцом с бриллиантами.