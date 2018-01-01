Наполи отказался продавать защитника в Манчестер Юнайтед

Клубы не сумели достигнуть договоренности по поводу трансфера Калиду Кулибали.

Манчестер Юнайтед рассчитывает договориться с Наполи по поводу трансфера защитника Калиду Кулибали.

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Главный тренер “красных дьяволов“ Жозе Моуринью заинтересован в покупке футболиста. Англичане предложили неаполитанцам 90 миллионов евро. Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, Наполи отказался от предложения МЮ.

Итальянцы оценивают сенегальского футболиста как минимум в 100 миллионов евро. Контракт Кулибали с Наполи рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может покинуть форвард Алексис Санчес.