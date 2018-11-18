Полузащитник Ювентуса: Роналду - особенный, у него большое сердце

Хуан Куадрадо поделился мнением о своем партнере по команде Криштиану Роналду.

Полузащитник Ювентуса Хуан Куадрадо поделился впечатлениями от игры с именитым португальским форвардом Криштиану Роналду.

Читай также: Потрясающий победный гол Роналду, который он забил из-за пределов штрафной

“Все в команде знали, что Криштиану - настоящий профессионал. Роналду - особенный футболист, у него большое сердце. Каждый день я узнаю что-то новое благодаря ему. Он заряжает нас на победу, делает всех вокруг более голодными до побед.

Глядя на него хочется выложится на 110%. Он простой в общении парень и великолепный футболист. Каждая его победа - результат тяжелого труда“, - приводит слова Куадрадо Marca.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес спустя два года отношений.

Джорджина ответила согласием и уже похвасталась обручальным кольцом с бриллиантами, которое ей подарил Роналду.