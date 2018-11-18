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Полузащитник Ювентуса: Роналду - особенный, у него большое сердце

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Хуан Куадрадо поделился мнением о своем партнере по команде Криштиану Роналду.
Хуан Куадрадо и Криштиану Роналду
Хуан Куадрадо и Криштиану Роналду
twitter.com/juventusfc

Полузащитник Ювентуса Хуан Куадрадо поделился впечатлениями от игры с именитым португальским форвардом Криштиану Роналду.

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“Все в команде знали, что Криштиану - настоящий профессионал. Роналду - особенный футболист, у него большое сердце. Каждый день я узнаю что-то новое благодаря ему. Он заряжает нас на победу, делает всех вокруг более голодными до побед.

Глядя на него хочется выложится на 110%. Он простой в общении парень и великолепный футболист. Каждая его победа - результат тяжелого труда“, - приводит слова Куадрадо Marca.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес спустя два года отношений.

Джорджина ответила согласием и уже похвасталась обручальным кольцом с бриллиантами, которое ей подарил Роналду.

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Теги: Хуан Куадрадо, Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры
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