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Сборная Италии установила новый антирекорд

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Итальянцы не могут выиграть уже в шести последних домашних матчах.
Сборная Италии установила новый антирекорд
Сборная Италии установила новый антирекорд
Getty Images

Сборная Италии сыграла вничью с Португалией (0:0) в рамках Лиги наций.

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Встреча проходила в Милане на Сан-Сиро. Таким образом, итальянцы впервые в истории не сумели выиграть в шести домашних матчах подряд. Сборная Италии сыграла 6 ничейных матчей подряд - с Македонией (1:1), Швецией (0:0), Голландией (1:1), Польшей (1:1), Украиной (1:1) и Португалией (0:0). 

В последний раз итальянцы побеждали на своем поле 5 сентября 2017 года в матче против Израиля (1:0) в рамках квалификации на ЧМ-2018.

Напомним, в октябре сборная Украины провела товарищеский матч с Италией, который завершился вничью (1:1).

Отметим, что лучшим игроком сборной Украины в матче против Италии был Евгений Коноплянка.

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Теги: сборная Италии по футболу, футбол, антирекорд, сборная Португалии по футболу, Лига наций
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Источник: Спорт bigmir)net

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