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Дуглас Коста удивил фанатов новой прической

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Экс-футболист Шахтера решил намекнуть на свои скоростные данные.
Дуглас Коста
Дуглас Коста
Getty Images

Игрок Ювентуса и сборной Бразилии Дуглас Коста принял участие в товарищеском матче своей национальной команды против Уругвая (1:0).

Камеры запечатлели новый образ футболиста - Коста выбрил у себя на голове знак молнии, сообщает Bleacher Report. Такой символ может являться отсылкой к супергерою вселенной DC Флешу.

Отметим, что отличительной чертой Флеша является способность развивать скорость выше, чем скорость света.

Ранее сообщалось, что парикмахерская в Неаполе идеально затроллила Дугласа Косту после его плевка в соперника.

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Теги: Дуглас Коста, Бразилия, Ювентус
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