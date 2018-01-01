Дуглас Коста удивил фанатов новой прической
Экс-футболист Шахтера решил намекнуть на свои скоростные данные.
Игрок Ювентуса и сборной Бразилии Дуглас Коста принял участие в товарищеском матче своей национальной команды против Уругвая (1:0).
Камеры запечатлели новый образ футболиста - Коста выбрил у себя на голове знак молнии, сообщает Bleacher Report. Такой символ может являться отсылкой к супергерою вселенной DC Флешу.
Отметим, что отличительной чертой Флеша является способность развивать скорость выше, чем скорость света.
DC's The Flash ⚡️ pic.twitter.com/vZOnAXqpiU— B/R Football (@brfootball) 17 ноября 2018 г.
Ранее сообщалось, что парикмахерская в Неаполе идеально затроллила Дугласа Косту после его плевка в соперника.
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