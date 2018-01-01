Дуглас Коста удивил фанатов новой прической

Экс-футболист Шахтера решил намекнуть на свои скоростные данные.

Игрок Ювентуса и сборной Бразилии Дуглас Коста принял участие в товарищеском матче своей национальной команды против Уругвая (1:0).

Камеры запечатлели новый образ футболиста - Коста выбрил у себя на голове знак молнии, сообщает Bleacher Report. Такой символ может являться отсылкой к супергерою вселенной DC Флешу.

Отметим, что отличительной чертой Флеша является способность развивать скорость выше, чем скорость света.

Ранее сообщалось, что парикмахерская в Неаполе идеально затроллила Дугласа Косту после его плевка в соперника.