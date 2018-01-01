Невеста Роналду похвасталась роскошным кольцом с бриллиантами

Джорджина Родригес показала свое обручальное кольцо.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду спустя два года отношений все же сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес, и она ответила согласием.

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Это радостное событие произошло в шикарном лондонском ресторане Zela. Джорджина решила показать всем поклонникам кольцо, которое ей подарил Роналду. Фото девушка опубликовала в Stories на своей страничке в Instagram.

По информации Daily Mail, стоимость этого бриллиантового кольца составляет 615 тысяч фунтов (около 696 тысяч евро).

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес побывали на представлении в Королевском оперном театре в Лондоне.