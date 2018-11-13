Роналду посетил Королевский оперный театр вместе со своей невестой

Форвард Ювентуса наслаждается небольшими каникулами в Лондоне.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду воспользовался перерывом на матчи сборных и вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и старшим сыном отправился в Лондон.

Футболист сделал подарок Джорджине и отвел ее на представление в Королевском оперном театре.

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“Насладилась великолепным вечером. Мечты сбываются. Спасибо, моя любовь!“, - написала Джорджина на своей страничке в Instagram.

По информации The Sun, помимо оперы футболист также с семьей посетили ресторан Zela, в котором он является почетным гостем.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду посетил матч Итогового турнира ATP, где продемонстрировал навыки боллбоя.