Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роналду посетил Королевский оперный театр вместе со своей невестой

Комментариев: 0
Форвард Ювентуса наслаждается небольшими каникулами в Лондоне.
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
The Sun

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду воспользовался перерывом на матчи сборных и вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и старшим сыном отправился в Лондон.

Футболист сделал подарок Джорджине и отвел ее на представление в Королевском оперном театре.

Читай также: Джокович: Надеюсь, что встречусь с Роналду в Лондоне

“Насладилась великолепным вечером. Мечты сбываются. Спасибо, моя любовь!“, - написала Джорджина на своей страничке в Instagram.

По информации The Sun, помимо оперы футболист также с семьей посетили ресторан Zela, в котором он является почетным гостем.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду посетил матч Итогового турнира ATP, где продемонстрировал навыки боллбоя.

Поделись:
Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол, вне игры, Джорджина Родригес, опера, фото, Лондон, отпуск
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь