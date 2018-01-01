Тренер Эмполи пропустит матч Серии А из-за дисквалификации за богохульство

В этом году в Италии уже второй раз наказывают за богохульство.

Главный тренер Эмполи Джузеппе Якини получил дисквалификацию на один матч.

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По информации Football Italia, 54-летний специалист позволил себе богохульное высказывание в матче Серии А против Удинезе (2:1), которое зафиксировал четвертый арбитр. За подобное поведение Якини получил бан и пропустит следующий матч.

Отметим, что в этом сезоне это уже вторая дисквалификация за богохульство. В конце августа полузащитник Удинезе Роландо Мандрагора был отстранен на одну игру за богохульное высказывание.

Ранее сообщалось, что в Беларуси пожизненно дисквалифицировали игрока, который сломал нос арбитру.