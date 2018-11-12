Аллегри четвертый раз стал лучшим тренером Серии А

За этим показателем он обошел других легендарных тренеров.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри получил награду лучшего тренера года в Чемпионате Италии.

Он обошел экс-тренера Наполи Маурицио Сарри и главного тренера Лацио Симоне Инздаги.

Кроме того, Аллегри установил новый рекорд.

Итальянец стал лучшим тренером Серии А в четвертый раз, а это означает, что по этому показателю он превзошел достижения Марчелло Липпи, Фабио Капелло и Антонио Конте, у каждого из которых на счету по три награды.

Накануне команда Аллегри на выезде победила Милан (0:2).