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Аллегри четвертый раз стал лучшим тренером Серии А

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За этим показателем он обошел других легендарных тренеров.
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри
twitter.com/OfficialAllegri

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри получил награду лучшего тренера года в Чемпионате Италии.

Он обошел экс-тренера Наполи Маурицио Сарри и главного тренера Лацио Симоне Инздаги.

Кроме того, Аллегри установил новый рекорд.

Итальянец стал лучшим тренером Серии А в четвертый раз, а это означает, что по этому показателю он превзошел достижения Марчелло Липпи, Фабио Капелло и Антонио Конте, у каждого из которых на счету по три награды.

Накануне команда Аллегри на выезде победила Милан (0:2).

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Теги: футбол, чемпионат Италии, Массимилиано Аллегри, Ювентус
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Источник: twitter.com

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