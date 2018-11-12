Аллегри четвертый раз стал лучшим тренером Серии А
За этим показателем он обошел других легендарных тренеров.
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри получил награду лучшего тренера года в Чемпионате Италии.
Он обошел экс-тренера Наполи Маурицио Сарри и главного тренера Лацио Симоне Инздаги.
12 ноября 2018 г.
Кроме того, Аллегри установил новый рекорд.
Итальянец стал лучшим тренером Серии А в четвертый раз, а это означает, что по этому показателю он превзошел достижения Марчелло Липпи, Фабио Капелло и Антонио Конте, у каждого из которых на счету по три награды.
Накануне команда Аллегри на выезде победила Милан (0:2).
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