Игуаин не забил пенальти и получил красную карточку в матче с Ювентусом
Форвард Милана Гонсало Игуаин не сумел доиграть матч 12-го тура чемпионата Италии против Ювентуса.
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На 83-й минуте встречи Игуаин заработал удаление. Нападающий сфолил на защитнике Ювентуса Медхи Бенатия, за что получил желтую карточку. Аргентинец начал спорить с арбитром Паоло Маццолени и накричал на него, за что получил красную карточку.
После этого Игуаин начал перепалку с Криштиану Роналду и другими игроками Ювентуса, а потом в слезах покинул поле.
Отметим, что на 41-й минуте встречи Игуаин не сумел забить пенальти.
Встреча завершилась в пользу Ювентуса со счетом 2:0. Голы забили Марио Манджукич на 8-й минуте и Криштиану Роналду на 81-й минуте.
Напомним, этим летом Гонсало Игуаин перебрался из Ювентуса в Милан на правах аренды.
Сам футболист отметил, что Ювентус его выгнал.
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