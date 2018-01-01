Анчелотти повторил жест Моуринью

Карло Анчелотти оправдал поступок наставника МЮ.

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти поделился мнением о поведении Жозе Моуринью во время матча с Ювентусом в Лиге чемпионов.

Сперва после вопроса о поведении Моуринью Анчелотти повторил жест португальца, приложив руку к уху, заявив журналисту, что "не расслышал вопрос", а после этого оправдал поступок коллеги.

"Все, кто выходит на поле или находится возле него должен отвечать за свои действия и поступки. Но я понимаю Моуринью, нелегко вытерпеть 90 минут оскорблений. Он сделал не вульгарный, а ироничный жест, но это не было действительно чем-то серьезным.

Эти постоянные оскорбления должны закончиться. Я говорю не только о Турине, это происходит на всех итальянских стадионах – и в Неаполе, и в Милане", – сказал Анчелотти.