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Анчелотти повторил жест Моуринью

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Карло Анчелотти оправдал поступок наставника МЮ.
Анчелотти повторил жест Моуринью

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти поделился мнением о поведении Жозе Моуринью во время матча с Ювентусом в Лиге чемпионов.

Сперва после вопроса о поведении Моуринью Анчелотти повторил жест португальца, приложив руку к уху, заявив журналисту, что "не расслышал вопрос", а после этого оправдал поступок коллеги.

"Все, кто выходит на поле или находится возле него должен отвечать за свои действия и поступки. Но я понимаю Моуринью, нелегко вытерпеть 90 минут оскорблений. Он сделал не вульгарный, а ироничный жест, но это не было действительно чем-то серьезным.

Эти постоянные оскорбления должны закончиться. Я говорю не только о Турине, это происходит на всех итальянских стадионах – и в Неаполе, и в Милане", – сказал Анчелотти.

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Теги: Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, чемпионат Италии по футболу
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