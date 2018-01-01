Роналду решил пополнить семью домашним питомцем

В семье звездного форварда появилась кошка.

Звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду совместно со своей невестой Джорджиной Родригес решили завести питомца.

Португалец обзавелся кошкой популярной бесшерстной породы - сфинкс. Фотографии нового члена семьи футболиста появились в Stories на страничке Джорджины в Instagram.

По информации британского издания The Sun, за кошку Роналду выложил 2 600 фунтов (около 3 тысяч евро).

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола также завел нескольких котят, однако он забрал питомцев из приюта.