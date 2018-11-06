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Венгер опровергнул слухи о назначении в Милан

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Экс-тренер Арсенала не будет работать с итальянским клубом.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Недавно в СМИ появилась информация о том, что легендарный экс-тренер Арсенала Арсен Венгер возглавит Милан. Французский специалист опроверг информацию о своем назначении.

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"Это неправда, это ложная информация. Если бы я подписал контракт с каким-либо клубом, то я бы сам об этом рассказал. Новость, которую распространяют СМИ - фальшивая. В данный момент я сосредоточен на другой работе", - цитирует Венгера beINSports

Ранее Арсен Венгер заявлял, что вернется к работе в январе.

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Теги: Арсен Венгер, Милан, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, слухи
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