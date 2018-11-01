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Срна - о Шахтере: Я потерял все в одно мгновение

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Экс-игрок Шахтера рассказал о том, каким был его последний год в украинском клубе.
Дарио Срна
Дарио Срна
Getty Images

Бывший капитан донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал о дисквалификации, а также о худшем моменте его карьеры.

"Я потерял все в одно мгновение. Сначала дисквалификация за допинг, и весь мир будто обрушился передо мной. Затем Ахметов, президент Шахтера, который сказал мне, что контракт со мной не будет продлен. Это стало для меня еще одним ударом по лицу. Шахтер – моя любовь, я понимаю, что он делает свою работу и должен выращивать молодежь. Но у меня был куплен прекрасный дом в Донецке, президент открыл международную школу, куда ходили мои дети.

Все исчезло одним порывом ветра. Я был разбит на части. Дисквалификация стала худшим моментом моей карьеры, но я крепкий. Все что нас не убивает, делает нас сильнее", - приводит слова футболиста La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в феврале 2018 года Дарио Срна был обвинен в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован на 17 месяцев.

Отметим, что этим летом Срна начал тренировки в составе итальянского клуба Кальяри.

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гость  (аноним)  01.11.2018, 18:54
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