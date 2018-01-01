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Яквинта - о тюремном сроке: Меня наказывают за происхождение, а ведь я - чемпион мира

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Экс-футболист сборной Италии эмоционально отреагировал на решение суда.
Винченцо Яквинта
Винченцо Яквинта
Getty Images

Чемпион мира-2006 в составе сборной Итлалии Винченцо Яквинта прокомментировал решение суда о тюремном заключении.

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“Это позор! Они просто рушат мою жизнь, хотя я не сделал ничего противозаконного. Я чувствую себя загнанным псом, страдающим от этой ситуации последние четыре года вместе со своей семьей и детьми.

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Я даже никогда не слышал название мафиозной группы, с которой якобы сотрудничал. Мою жизнь просто рушат. Меня наказывают из-за моего происхождения, а ведь я - чемпион мира по футболу! Этот приговор был вынесен без суда“, - приводит слова Яквинты Football Italia.

Напомним, суд приговорил Винченцо Яквинту к двум годам лишения свободы за незаконное хранение оружия. Также экс-футболиста подозревали в связях с мафиозной группировкой Ндрангета, однако эти обвинения были сняты.

Отметим, что Яквинта родом из Калабрии, именно там зародилась Ндрангета.

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Теги: футбол, вне игры, сборная Италии по футболу, Удинезе, Ювентус, приговор суда, тюремный срок
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