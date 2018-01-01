Яквинта - о тюремном сроке: Меня наказывают за происхождение, а ведь я - чемпион мира

Экс-футболист сборной Италии эмоционально отреагировал на решение суда.

Чемпион мира-2006 в составе сборной Итлалии Винченцо Яквинта прокомментировал решение суда о тюремном заключении.

Читай также: Известный боксер попал в тюрьму за связи с русской мафией

“Это позор! Они просто рушат мою жизнь, хотя я не сделал ничего противозаконного. Я чувствую себя загнанным псом, страдающим от этой ситуации последние четыре года вместе со своей семьей и детьми.

Читай также: Роналду - об изнасиловании: Тяжелее всего маме и сестре, Джорджине я все объяснил

Я даже никогда не слышал название мафиозной группы, с которой якобы сотрудничал. Мою жизнь просто рушат. Меня наказывают из-за моего происхождения, а ведь я - чемпион мира по футболу! Этот приговор был вынесен без суда“, - приводит слова Яквинты Football Italia.

Напомним, суд приговорил Винченцо Яквинту к двум годам лишения свободы за незаконное хранение оружия. Также экс-футболиста подозревали в связях с мафиозной группировкой Ндрангета, однако эти обвинения были сняты.

Отметим, что Яквинта родом из Калабрии, именно там зародилась Ндрангета.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.