В Италии чемпиона мира приговорили к тюремному заключению

Экс-форвард сборной Италии Винченцо Яквинта отправится в тюрьму за незаконное хранение оружия.

Бывший форвард Удинезе, Ювентуса и сборной Италии Винченцо Яквинта отправится за решетку на два года.

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В декабре 2015 года футболиста обвинили в незаконном хранении огнестрельного оружия, а также в связях с организованной преступной группировкой Ндрангетой из Калабрии. Помимо Винченцо, в связях с мафией обвинили его отца и еще целый ряд человек – в общей сложности 148.

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Как сообщает Football Italia, во вторник, 30 октября, суд снял с 38-летнего Яквинты обвинения в пособничестве мафии, однако приговорил форварда к двум годам лишения свободы за незаконное хранение оружия - револьвера Magnum, пистолета Browning и 126 патронов.

А вот отец футболиста получил наказание в виде 19 лет в тюрьме - его признали виновным в связях с преступностью.

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В соответствии с итальянским законодательством, Яквинта может воспользоваться всеми способами обжалования приговора и до этого момента он не сядет в тюрьму. А вот его ого отец либо будет взят под стражу, либо будет находится под домашним арестом, пока его адвокаты будут оспаривать решение суда.

Отметим, что в 2006 году Яквинта стал чемпионом мира в составе сборной Италии.

Ранее сообщалось, что форварда Реала Карима Бензему подозревают в похищении человека.

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