Роналду "запугал" фанатов новыми образами своей семьи

Португалец вместе с семьей активно готовится к Хэллоуину.

Звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду опубликовал новое фото на своей страничке в Instagram.

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На снимке 33-летний футболист вместе со своей возлюбленной Джоржиной Родригес и четырьмя детьми предстали в жутких масках в честь Хэллоуина.

"Всем счастливого Хэллоунина", - подписал публикацию Роналду.

Ранее сообщалось, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в Instagram.

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