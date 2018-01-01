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Роналду "запугал" фанатов новыми образами своей семьи

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Португалец вместе с семьей активно готовится к Хэллоуину.
Криштиану Роналду с семьей
Криштиану Роналду с семьей
instagram.com/cristiano/

Звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду опубликовал новое фото на своей страничке в Instagram.

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На снимке 33-летний футболист вместе со своей возлюбленной Джоржиной Родригес и четырьмя детьми предстали в жутких масках в честь Хэллоуина.

"Всем счастливого Хэллоунина", - подписал публикацию Роналду.

Ранее сообщалось, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в Instagram.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Серия А, чемпионат Италии по футболу, футбол, вне игры, фото, семья, Джорджина Родригес, Instagram
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