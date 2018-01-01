Роналду "запугал" фанатов новыми образами своей семьи
Португалец вместе с семьей активно готовится к Хэллоуину.
Звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду опубликовал новое фото на своей страничке в Instagram.
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На снимке 33-летний футболист вместе со своей возлюбленной Джоржиной Родригес и четырьмя детьми предстали в жутких масках в честь Хэллоуина.
"Всем счастливого Хэллоунина", - подписал публикацию Роналду.
Ранее сообщалось, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в Instagram.
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