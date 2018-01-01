Роналду стал самым популярным человеком в мире в Instagram

Португалец обогнал американскую певицу Селену Гомес по числу подписчиков в популярной социальной сети.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в мире по числу подписчиков в социальной сети Instagram.

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За жизнью звездного футболиста следит 144 миллиона 200 тысяч человек. По этому показателю Роналду обошел американскую певицу и актрису Селену Гомес, у которой 144 миллиона подписчиков.

33-летний футболист любит рассказывать о событиях из своей жизни и активно публикует фотографии.

Отметим, что пост Роналду о переходе в Ювентус попал в топ-5 самых популярных публикаций в Instagram.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси стал третьим футболистом, который преодолел отметку в 100 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram.

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