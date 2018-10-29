Роналду: Хочу выиграть шестой Золотой мяч

Криштиану Роналду уже вошел в историю футбола, но все равно желает выиграть очередной Золотой мяч.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о том, как он относится к награде Золотой мяч.

"Я не раз говорил, что не одержим идеей выиграть Золотой мяч и не ставлю вопрос в таком ключе.

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Я уже являюсь одним из лучших футболистов в истории. Конечно, я хочу выиграть Золотой мяч в шестой раз, было бы неправильно говорить об обратном. Я работаю для этого, а также для того, чтобы забивать голы, выигрывать матчи и турниры.

Я не одержим этим всем, но я считаю, что заслуживаю Золотой мяч", - приводит слова Роналду France Football.

Напомним, форвард Ювентуса Криштиану Роналду попал в список номинантов на Золотой мяч-2018. Церемония вручения состоится 3 декабря в Париже.

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