Роналду - об изнасиловании: Тяжелее всего маме и сестре, Джорджине я все объяснил

Криштиану Роналду рассказал, как его близкие переносят скандал с обвинениями в изнасиловании.

Звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о том, как его семья переносит обвинения в изнасиловании, а также сообщил, что объяснил ситуацию своей возлюбленной Джорджине Родригес.

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“Криштиану-младший достаточно мал, чтобы понять ту ситуацию, в которой я оказался, а вот своей девушке я все объяснил. Хуже всего приходится моей маме и сестре. Они шокированы этой историей, но в то же время очень рассержены. Никогда прежде я не видел их в таком состоянии“, - приводит слова Роналду France Football.

Напомним, американская модель Кэтрин Майорга обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании, которое он, якобы, совершил в 2009 году.

Девушка обратилась в полицию Лас-Вегаса, которая начала расследование и собирается вызвать португальца на допрос.

Майорга утверждает, что заключила с Роналду “соглашение о молчании“, фото которого появилось в Сети. Адвокат футболиста заявил, что все документы по этому делу были сфабрикованы.

Сам Роналду считает, что девушка хочет попиариться за счет его имени и уверен, что правда выйдет наружу.

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