Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роналду - об изнасиловании: Тяжелее всего маме и сестре, Джорджине я все объяснил

Комментариев: 0
Криштиану Роналду рассказал, как его близкие переносят скандал с обвинениями в изнасиловании.
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano/

Звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о том, как его семья переносит обвинения в изнасиловании, а также сообщил, что объяснил ситуацию своей возлюбленной Джорджине Родригес.

Читай также: Потрясающий победный гол Роналду, который он забил из-за пределов штрафной

“Криштиану-младший достаточно мал, чтобы понять ту ситуацию, в которой я оказался, а вот своей девушке я все объяснил. Хуже всего приходится моей маме и сестре. Они шокированы этой историей, но в то же время очень рассержены. Никогда прежде я не видел их в таком состоянии“, - приводит слова Роналду France Football.

Напомним, американская модель Кэтрин Майорга обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании, которое он, якобы, совершил в 2009 году.

Девушка обратилась в полицию Лас-Вегаса, которая начала расследование и собирается вызвать португальца на допрос.

Майорга утверждает, что заключила с Роналду “соглашение о молчании“, фото которого появилось в Сети. Адвокат футболиста заявил, что все документы по этому делу были сфабрикованы.

Сам Роналду считает, что девушка хочет попиариться за счет его имени и уверен, что правда выйдет наружу.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол, вне игры, Джорджина Родригес, обвинения, изнасилование
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь