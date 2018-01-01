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Полузащитнику Ювентуса сделают операцию

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Эмре Джан пропустит как минимум месяц.
Эмре Джан
Эмре Джан
Getty Images

Полузащитник Ювентуса Эмре Джан отправился во Франкфурт (Германия), чтобы сделать серьезную операцию.

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По информации Calciomercato, 24-летний футболист перенесет операцию по удалению узла в щитовидной железе. Хавбек ляжет под нож во понедельник, 29 октября. Отмечается, что на восстановление Джану потребуется около месяца.

Джан отыграл 8 матчей за Ювентус в Серии А, в которых отметился 1 результативной передачей.

Ранее сообщалось, что полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко получил травму в матче с Тоттенэмом и перенес операцию в Лондоне. Ожидается, что украинец пропустит около шести месяцев.

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Теги: Эмре Джан, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол, вне игры, операция
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