Дибала случайно "слил" схемы Ювентуса, опубликовав фото с Роналду

Пауло Дибала засветил схемы Ювентуса во время исполнения стандартов.

Форвард Ювентуса Пауло Дибала после победы команды над Эмполи (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии выложил фото на страничке в Twitter со своим звездным партнером по команде Криштиану Роналду.

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Казалось бы, обычное фото из раздевалки, однако в кадр попали схемы расположения игроков туринского клуба во время исполнения стандартов:

Увеличив фото можно увидеть подробные инструкции, которые тренерский штаб дал своим игрокам.

Напомним, нападающий Ювентуса Криштиану Роналду забил потрясающий гол в ворота Эмполи, который принес туринцам победу в этом матче.

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