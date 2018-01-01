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Дибала случайно "слил" схемы Ювентуса, опубликовав фото с Роналду

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Пауло Дибала засветил схемы Ювентуса во время исполнения стандартов.
Криштиану Роналду и Пауло Дибала
Криштиану Роналду и Пауло Дибала
Getty Images

Форвард Ювентуса Пауло Дибала после победы команды над Эмполи (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии выложил фото на страничке в Twitter со своим звездным партнером по команде Криштиану Роналду.

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Казалось бы, обычное фото из раздевалки, однако в кадр попали схемы расположения игроков туринского клуба во время исполнения стандартов:

Увеличив фото можно увидеть подробные инструкции, которые тренерский штаб дал своим игрокам.

Напомним, нападающий Ювентуса Криштиану Роналду забил потрясающий гол в ворота Эмполи, который принес туринцам победу в этом матче.

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Теги: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, фото
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