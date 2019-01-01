Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роналду: Я чувствовал уверенность в себе, и получился отличный гол

Комментариев: 0
Криштиану Роналду прокомментировал победу Ювентуса в матче чемпионата Италии.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды над Эмполи в матче 10-го тура Серии A (2:1). в котором он оформил дубль.

Читай также: Президент Ювентуса: Я смотрел Роналду в глаза и спросил об изнасиловании

“У нас была тяжелая неделя - играть после матча с Манчестер Юнайтед было сложно, но мы отлично показали себя, особенно во втором тайме. Мы создали больше моментов и совершили больше ударов. Это заслуженная победа Ювентуса.

Читай также: Роналду вновь проявил свой комплекс, увеличив рост на командном фото Ювентуса

Мой второй гол? Я еще не смотрел его на повторе, все произошло очень быстро. Я чувствовал уверенность в себе и ударил по мячу. Получился отличный гол“, - приводит слова Роналду пресс-служба Ювентуса.

Смотрите также видео потрясающего удара Криштиану Роналду по воротам Эмполи из-за пределов штрафной.

Напомним, главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри заявил, что этот гол нужно показывать детям, чтобы они пытались его повторить.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь