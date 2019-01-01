Роналду: Я чувствовал уверенность в себе, и получился отличный гол
Форвард Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды над Эмполи в матче 10-го тура Серии A (2:1). в котором он оформил дубль.
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“У нас была тяжелая неделя - играть после матча с Манчестер Юнайтед было сложно, но мы отлично показали себя, особенно во втором тайме. Мы создали больше моментов и совершили больше ударов. Это заслуженная победа Ювентуса.
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Мой второй гол? Я еще не смотрел его на повторе, все произошло очень быстро. Я чувствовал уверенность в себе и ударил по мячу. Получился отличный гол“, - приводит слова Роналду пресс-служба Ювентуса.
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Напомним, главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри заявил, что этот гол нужно показывать детям, чтобы они пытались его повторить.
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