Роналду: Я чувствовал уверенность в себе, и получился отличный гол

Криштиану Роналду прокомментировал победу Ювентуса в матче чемпионата Италии.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды над Эмполи в матче 10-го тура Серии A (2:1). в котором он оформил дубль.

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“У нас была тяжелая неделя - играть после матча с Манчестер Юнайтед было сложно, но мы отлично показали себя, особенно во втором тайме. Мы создали больше моментов и совершили больше ударов. Это заслуженная победа Ювентуса.

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Мой второй гол? Я еще не смотрел его на повторе, все произошло очень быстро. Я чувствовал уверенность в себе и ударил по мячу. Получился отличный гол“, - приводит слова Роналду пресс-служба Ювентуса.

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Напомним, главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри заявил, что этот гол нужно показывать детям, чтобы они пытались его повторить.

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