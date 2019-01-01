Аллегри: Гол Роналду нужно показывать детям, пусть пытаются повторить

Наставник Ювентуса прокомментировал волевую победу команды в выездном матче Серии A.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал результат гостевого матча 10-го тура чемпионата Италии против Эмполи (1:2).

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“Мы хорошо начали, но потом потеряли темп игры и Эмполи ловили нас на контратаках. Их команда может доставить массу неудобств после быстрых выпадов.

Во втором тайме мы выглядели лучше, потому что соперник уже устал. В этой встрече нам необходимо было побеждать вне зависимости от показанной игры, но стоит похвалить Эмполи за эту встречу.

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Хорошо показал себя Дибала, особенно во втором тайме. У него отличная выносливость и, владея мячом, он показывает себя с лучшей стороны. А вот гол Роналду - это то, что нужно показывать детям. Пусть пытаются повторить“, - приводит слова Аллегри пресс-служба Ювентуса.