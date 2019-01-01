Потрясающий победный гол Роналду, который он забил из-за пределов штрафной

Гол Криштиану Роналду принес Ювентусу победу в матче 10-го тура чемпионата Италии против Эмполи.

Криштиану Роналду принес победу Ювентусу в матче Серии А instagram.com/cristiano/

Ювентус в гостях одолел Эмполи со счетом 2:1 в матче 10-го тура чемпионата Италии.

Победный гол в этой встрече забил форвард туринского клуба Криштиану Роналду великолепным ударом из-за пределов штрафной.

Отметим, что в этом матче Роналду впервые забил гол за Ювентус с пенальти на 54-й минуте встречи, тем самым сравняв счет, а после вывел команду вперед и принес туринцам победу.

Эмполи — Ювентус 1:2

Голы: Капуто, 28 — Роналду, 54 (с пенальти), 70.

Эмполи: Проведель — Ди Лоренцо, Майетта, Сильвестре, Антонелли (Паскуаль, 69) — Траоре (Ла Гумина, 82), Аква, Беннасер — Зайц (Учан, 75), Крунич — Капуто.

Ювентус: Щесны — Де Шильо (Бардзальи, 90), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич (Коста, 80), Матюиди — Дибала, Роналду, Бернардески (Куадрадо, 66).

Предупреждения: Учан, Траоре — Бернардески, Бентанкур, Дибала.

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