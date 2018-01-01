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Президент Ювентуса: Я смотрел Роналду в глаза и спросил об изнасиловании

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Андреа Аньелли твердо уверен в невиновности Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Президент Ювентуса Андреа Аньелли прокомментировал скандал, связанный с обвинением форварда команды Криштиану Роналду в изнасиловании.

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“Когда вся эта ситуация произошла, я встретился с Роналду. Я смотрел прямо ему в глаза и спросил про изнасилование, его ответ меня устроил. То, как он вел себя во время разговора и в последующие дни только подтвердили мое мнение о его невиновности.

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Криштиану знает, что мои двери и двери Ювентуса открыты для него, если ему нужна помощь. Это относится ко всем, кто связан с Ювентусом - мы всегда поддержим человека, если уверены в нем“, - приводит слова Аньелли AS.

Напомним, американка Кэтрин Майорга заявила, что Криштиану Роналду изнасиловал ее в 2009 году и они заключили “соглашение о молчании“. Полиция Лас-Вегаса возобновила расследование и вызовет футболиста на допрос.

По словам адвоката португальца, все документы по этому делу были сфабрикованы. Сам Роналду уверен, что вскоре правда выйдет наружу.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол, вне игры, обвинения, изнасилование
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