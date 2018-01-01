Марсело: Я не получал предложений от Ювентуса
Бразилец прокомментировал возможной переход в итальянский клуб.
Защитник Реала Марсело сообщил, что не собирается уходить из испанского клуба.
“Я не получал никаких предложений от Ювентуса. У меня контракт с Реалом. Когда я показывал на эмблему клуба, я имел в виду, что Реал всегда возвращается.
Такого мадридиста, как я, сложно найти. Если Вы хотите что-то узнать, то от меня Вы ничего не добьетесь“, - сказал Марсело.
Ранее сообщалось, что Марсело хочет уйти в Ювентус.
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