Марсело: Я не получал предложений от Ювентуса

Бразилец прокомментировал возможной переход в итальянский клуб.

Защитник Реала Марсело сообщил, что не собирается уходить из испанского клуба.

“Я не получал никаких предложений от Ювентуса. У меня контракт с Реалом. Когда я показывал на эмблему клуба, я имел в виду, что Реал всегда возвращается.

Такого мадридиста, как я, сложно найти. Если Вы хотите что-то узнать, то от меня Вы ничего не добьетесь“, - сказал Марсело.

Ранее сообщалось, что Марсело хочет уйти в Ювентус.