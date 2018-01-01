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Марсело: Я не получал предложений от Ювентуса

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Бразилец прокомментировал возможной переход в итальянский клуб.
Марсело
Марсело
Getty Images

Защитник Реала Марсело сообщил, что не собирается уходить из испанского клуба.

“Я не получал никаких предложений от Ювентуса. У меня контракт с Реалом. Когда я показывал на эмблему клуба, я имел в виду, что Реал всегда возвращается.

Такого мадридиста, как я, сложно найти. Если Вы хотите что-то узнать, то от меня Вы ничего не добьетесь“, - сказал Марсело.

Ранее сообщалось, что Марсело хочет уйти в Ювентус.

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Теги: футбол, Ювентус, Марсело, Реал Мадрид
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Источник: ESPN

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