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Невеста Роналду всех обманула, рассказав о смене имиджа

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Джорджина Родригес не стала блондинкой.
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
instagram.com/georginagio/

Очаровательная невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес объявила о том, что сошла с ума и стала блондинкой.

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Ее образ восхитил подписчиков, которые активно хвалили ее за выбор нового цвета волос и восхищались образом, который получился. Однако позже Джорджина опубликовала новое фото, показывающее, что девушка всех обманула и на самом деле не покрасила волосы.

“Тестирую новый образ в виртуальном мире. Как вы думаете? Блондинка или брюнетка? Сладкие мечты“, - написала Родригес под публикацией в Instagram.

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Таким образом, девушка всех обманула, представ в образе блондинки. Джорджина применила специальные программы, чтобы осветлить свои волосы на фото, и теперь интересуется мнением подписчиков, стоит ли ей по-настоящему перекраситься.

Ранее сообщалось, что девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес оказалась дочерью наркоторговца.

Отмечалось, что футболист пригрозил судом медиакомпании из-за сюжета о его возлюбленной.

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Теги: Криштиану Роналду, футбол, вне игры, Джорджина Родригес, фото, блондинка, брюнетка, имидж
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