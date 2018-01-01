Анчелотти: Переход Роналду в Ювентус - его единственная в жизни ошибка

Главный тренер Наполи считает, что Криштиану выбрал не ту команду.

Бывший тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал переезд Криштиану Роналду в Италию.

“Трансфер Роналду прекрасен для образа серии А. Она долгое время была лигой суперзвезд: Марадона, Платини, Зидан, Шевченко, Кака, Ибрагимович..но последние десять лет все изменилось. Поэтому я надеюсь, что Роналду вернет былое.

Роналду - великолепный игрок и профессионал, но переход в Ювентус - единственная его ошибка в жизни, - цитирует специалиста Football Italia.

Ранее Анчелотти заявил, что не верит в Реал Мадрид.