Подруга Роналду кардинально сменила имидж, заявив, что сошла с ума
Джорджина Родригес решила перекраситься.
Девушка форварда Ювентуса Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, решилась на кардинальную смену имиджа и перекрасилась в блондинку.
Фото с новой прической девушка выложила на своей странице в Instagram. На фото Родригес позирует обтягивающих кожаных леггинсах и на высоких каблуках.
"Я сошла сума… я теперь блондинка", – подписала снимок красавица.
В комментариях подписчики отметили, что с этим цветом волос Джорджине лучше, чем с натуральным.
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