Подруга Роналду кардинально сменила имидж, заявив, что сошла с ума

Джорджина Родригес решила перекраситься.

Девушка форварда Ювентуса Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, решилась на кардинальную смену имиджа и перекрасилась в блондинку.

Фото с новой прической девушка выложила на своей странице в Instagram. На фото Родригес позирует обтягивающих кожаных леггинсах и на высоких каблуках.

"Я сошла сума… я теперь блондинка", – подписала снимок красавица.

В комментариях подписчики отметили, что с этим цветом волос Джорджине лучше, чем с натуральным.