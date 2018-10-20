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Подруга Роналду кардинально сменила имидж, заявив, что сошла с ума

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Джорджина Родригес решила перекраситься.
Подруга Роналду кардинально сменила имидж, заявив, что сошла с ума

Девушка форварда Ювентуса Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, решилась на кардинальную смену имиджа и перекрасилась в блондинку.

Фото с новой прической девушка выложила на своей странице в Instagram. На фото Родригес позирует обтягивающих кожаных леггинсах и на высоких каблуках.

"Я сошла сума… я теперь блондинка", – подписала снимок красавица.

В комментариях подписчики отметили, что с этим цветом волос Джорджине лучше, чем с натуральным.

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Теги: Джорджина Родригес, Криштиану Роналду
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