Известный порноактер: Роналду приходил в свинг-клуб до этого скандала

Известный порноактер Рокко Сиффреди усомнился в способности Криштиану Роналду кого-либо изнасиловать.

В это нелегкое для Криштиану Роналду время португальского форварда поддержал итальянский актер фильмов для взрослых Рокко Сиффреди.

"Я не верю рассказам девушек о том, что их изнасиловал кто-то популярный. Роналду не чудовище. Не думаю, что он – ублюдок и кого-то изнасиловал. До всей этой популярности Криштиану приходил в римский свинг-клуб.

Он – номер один, любит жизнь и хочет развлекаться. В ту ночь он хорошо провел время", – цитирует AS комментарий Сиффреди в эфире Radio 24.

Напомним, Кэтрин Майорга обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании, которое он якобы совершил в 2009 году в Лас Вегасе. По ее словам, футболист заплатил ей за молчание, но спустя 9 лет девушка заявила в полицию, где начали расследование. Сам футболист опровергает обвинения в свой адрес и считает это пиар-ходом.