Роналду - первый, кто забил 400 голов в 5-ти лучших лигах мира
Криштиану Роналду забил 400-й гол в матче против Дженоа.
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду оформил очередной рекорд. Португалец первым в топ-5 европейских лиг забил 400 голов.
Юбилейным стал гол в ворота Дженоа в матче 9-го тура чемпионата Италии.
Роналду забил 84 гола за Манчестер Юнайтед, 311 - за Реал Мадрид и 5 - за Ювентус.
Ранее сообщалось, что Роналду повторил рекорд Швайнштайгера по количеству матчей на чемпионатах мира и Европы.
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