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Роналду - первый, кто забил 400 голов в 5-ти лучших лигах мира

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Криштиану Роналду забил 400-й гол в матче против Дженоа.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду оформил очередной рекорд. Португалец первым в топ-5 европейских лиг забил 400 голов.

Юбилейным стал гол в ворота Дженоа в матче 9-го тура чемпионата Италии.

Роналду забил 84 гола за Манчестер Юнайтед, 311 - за Реал Мадрид и 5 - за Ювентус.

Ранее сообщалось, что Роналду повторил рекорд Швайнштайгера по количеству матчей на чемпионатах мира и Европы.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, рекорд
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