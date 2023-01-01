Игуаин: Ювентус выгнал меня

Нападающий Милана Гонсало Игуаин рассказал о своем уходе из туринского клуба.

Игрок сборной Аргентины Гонсало Игуаин прокомменировал то, что случилось между ним и Ювентусом в межсезонье.

Читай также: Болельщики Ювентуса собираются бойкотировать матч с Миланом

“После финала кубка Италии я понял, что будут какие-то изменения. Потом клуб подписал Роналду. Я не принимал решение об уходе, потому что отдавал все свои силы клубу. Мы завоевали множество трофеев вместе.

Ювентус решил сделать шаг вперед в плане качества, но заявил мне, что я должен уйти. Они искали выход из положения, и лучшим решением оказался Милан.

Я не хочу мстить. К Ювентусу у меня исключительно положительные чувства, потому что и партнеры по команде, и болельщики относились ко мне хорошо, но я никогда не хотел уходить. Меня просто вышвырнули“, - цитирует футболиста издание Football Italia.

Напомним, что Игуаин перешел в Милан этим летом.