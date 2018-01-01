Икарди согласился снизить требования по зарплате ради нового контракта с Интером

Мауро Икарди умерил свой финансовый аппетит на 1,7 миллиона евро в год.

Нападающий и капитан Интера Мауро Икарди приблизился к заключению нового соглашения с клубом.

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По информации La Gazzetta dello Sport, ради контракта аргентинец согласился умерить свой финансовый аппетит. Изначально 25-летний футболист требовал оклад в размере 8 миллионов евро за сезон, однако миланцы готовы платить ему на 1,7 миллиона евро в год меньше.

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Икарди согласился на зарплату в размере 6,3 миллиона евро, чтобы его клуб мог вписаться в рамки финансового фэйр-плей. Ожидается, что финальный раунд переговоров состоится после воскресного дерби с Миланом.

Отметим, что действующее соглашение Икарди с “нерадзурри“ рассчитано до 2021 года.

Ранее сообщалось, что по итогам первого тура Лиги чемпионов форвард Интера Мауро Икарди стал автором лучшего гола.

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