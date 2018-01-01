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Хамес может перейти в Ювентус

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Туринский клуб хочет выкупить контракт колумбийца у Реала.
Хамес Родригес
Хамес Родригес
goal.com

Хамес Родригес, который на правах аренды выступает за мюнхенскую Баварию, может переехать в Италию следующим летом.

Интерес к Родригесу проявляет туринский Ювентус, сообщает издание AS.

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Бьянконери хотят выкупить хавбека за 70 млн. евро летом 2019 года. Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи благодаря хорошим отношениям с агентом Хамеса Жорже Меншедем, может переманить колумбийца в свой клуб.

Напомним, что 27-летний футболист Хамес Родригес перешел в Баварию в 2017 году на правах аренды за 13 млн.евро. В соглашении между клубами прописана опция выкупа игрока за 42 млн. евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник Баварии Хамес Родригес выпустил собственную криптовалюту

 

 

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Теги: футбол, Хамес Родригес, Бавария, Ювентус
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Источник: As

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