Роналду напомнил фанатам о себе, опубликовав новое селфи

Форвард Ювентуса поделился с подписчиками в соцсетях фотографией в фиолетовых очках.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду в последнее время редко выкладывает фотографии из-за скандала, связанного с обвинениями в изнасиловании.

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Однако португалец все же порадовал своих фанатов новым селфи, сделанным в салоне личного автомобиля. Роналду опубликовал фото, на котором он в фиолетовых очках, на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду отправился в Париж на концерт популярного певца, где исполнил несколько танцевальных движений.

Отмечалось, что португалец похвастался достижениями своего сына, который играет в академии Ювентуса за U-9.

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