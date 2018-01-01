Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роналду напомнил фанатам о себе, опубликовав новое селфи

Комментариев: 0
Форвард Ювентуса поделился с подписчиками в соцсетях фотографией в фиолетовых очках.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano/

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду в последнее время редко выкладывает фотографии из-за скандала, связанного с обвинениями в изнасиловании.

Читай также: Адвокат Роналду уверен, что его клиента оправдают

Однако португалец все же порадовал своих фанатов новым селфи, сделанным в салоне личного автомобиля. Роналду опубликовал фото, на котором он в фиолетовых очках, на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду отправился в Париж на концерт популярного певца, где исполнил несколько танцевальных движений.

Отмечалось, что португалец похвастался достижениями своего сына, который играет в академии Ювентуса за U-9.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол, вне игры, фото, селфи
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь