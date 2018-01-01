Роналду напомнил фанатам о себе, опубликовав новое селфи
Форвард Ювентуса поделился с подписчиками в соцсетях фотографией в фиолетовых очках.
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду в последнее время редко выкладывает фотографии из-за скандала, связанного с обвинениями в изнасиловании.
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Однако португалец все же порадовал своих фанатов новым селфи, сделанным в салоне личного автомобиля. Роналду опубликовал фото, на котором он в фиолетовых очках, на своей страничке в Instagram.
Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду отправился в Париж на концерт популярного певца, где исполнил несколько танцевальных движений.
Отмечалось, что португалец похвастался достижениями своего сына, который играет в академии Ювентуса за U-9.
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