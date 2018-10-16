Болельщики Ювентуса собираются бойкотировать матч с Миланом

Матч 12-ого тура итальянской Серии А может пройти без фанатов "Старой сеньйоры".

Болельщики Ювентуса намерены бойкотировать выездной матч против Милана, который пройдет 11 ноября, - сообщает издание Tuttosport.

Такое решение было принято фанатами клуба в связи с высокими ценами на билеты. Стоимость одного билета в гостевой сектор составляет 75 евро.

После 8 туров чемпионата Италии Ювентус с 24 очками в активе возглавляет таблицу. Милан занимает 10 строчку, и отстает от лидера на 12 очок.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может вернуться в Милан.