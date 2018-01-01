Адвокат Роналду уверен, что его клиента оправдают

Адвокат форварда Ювентуса Криштиану Роналду встретился со следователями по делу об изнасиловании.

Адвокат Криштиану Роналду Петер Кристиансен остался доволен сегодняшними итогами встречи с сотрудниками полиции, которые занимаются делом его клиента.

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Он уверен, что они выиграют процесс, а Роналду будет признан невиновным, - сообщает издание Correio de Mahna.

На команду юристов, которые защищают его в рамках этого дела, португалец тратит не меньше 1 миллиона долларов.

Напомним, полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по делу об изнасиловании Кэтрин Майорги в 2009 году, в котором девушка обвиняет Роналду.