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Адвокат Роналду уверен, что его клиента оправдают

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Адвокат форварда Ювентуса Криштиану Роналду встретился со следователями по делу об изнасиловании.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
goal.com

Адвокат Криштиану Роналду Петер Кристиансен остался доволен сегодняшними итогами встречи с сотрудниками полиции, которые занимаются делом его клиента.

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Он уверен, что они выиграют процесс, а Роналду будет признан невиновным, - сообщает издание Correio de Mahna.

На команду юристов, которые защищают его в рамках этого дела, португалец тратит не меньше 1 миллиона долларов.

Напомним, полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по делу об изнасиловании Кэтрин Майорги в 2009 году, в котором девушка обвиняет Роналду. 

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Ювентус, изнасилование
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