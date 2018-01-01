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Новая лига Роналду провела ребрендинг и презентовала обновленный логотип

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Серия А, в которой теперь будет выступать Криштиану Роналду, продемонстрировала новый логотип.
Новый логотип Серии А
Новый логотип Серии А
twitter.com/SerieA

За 10 дней до начата чемпионата Серия А представила свой обновленный логотип.

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Прежнее круглое поле, изображенное на эмблеме, теперь представлено как часть буквы А. Новый слоган гласит: Appassionante, Avvincente, Adrenalinica (волнующий, захватывающий, полный адреналина).

Старый логотип выглядел так:

Отметим, что болельщики не особо впечатлены изменениями. Один из фанатов сравнил эмблему Серии А с дорожным конусом.

А самый изобретательный итальянский болельщик увидел в логотипе знак масонов.

Напомним, новый сезон Серии А приковывает к себе внимание благодаря переходу Криштиану Роналду в Ювентус. Пост португальца о трансфере в итальянский клуб попал в ТОП-5 самых популярных в Instagram. 

Роналду уже начал подготовку к новому сезону, и Ювентус показал, как прошла его первая тренировка в новой команде.

Кроме того, в итальянский чемпионат может перебраться еще один игрок Реала - Лука Модрич, который уже уведомил руководство "сливочных" о желании уйти.

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Теги: Серия А, чемпионат Италии по футболу, футбол, логотип, вне игры
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