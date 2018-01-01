Новая лига Роналду провела ребрендинг и презентовала обновленный логотип
За 10 дней до начата чемпионата Серия А представила свой обновленный логотип.
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Прежнее круглое поле, изображенное на эмблеме, теперь представлено как часть буквы А. Новый слоган гласит: Appassionante, Avvincente, Adrenalinica (волнующий, захватывающий, полный адреналина).
Si #ricominciA! La Serie A TIM 2018-2019 sta per iniziare. Seguici anche sui nostri nuovi account Facebook e Instagram! #SerieATIM pic.twitter.com/PAEnEdEa2i— Lega Serie A (@SerieA) 8 августа 2018 г.
Старый логотип выглядел так:
Отметим, что болельщики не особо впечатлены изменениями. Один из фанатов сравнил эмблему Серии А с дорожным конусом.
Nuovo logo della serie A 🤔 pic.twitter.com/rnoNQxoJWi— VinceJFC (@VinceJfc) 8 августа 2018 г.
А самый изобретательный итальянский болельщик увидел в логотипе знак масонов.
8 августа 2018 г.
Напомним, новый сезон Серии А приковывает к себе внимание благодаря переходу Криштиану Роналду в Ювентус. Пост португальца о трансфере в итальянский клуб попал в ТОП-5 самых популярных в Instagram.
Роналду уже начал подготовку к новому сезону, и Ювентус показал, как прошла его первая тренировка в новой команде.
Кроме того, в итальянский чемпионат может перебраться еще один игрок Реала - Лука Модрич, который уже уведомил руководство "сливочных" о желании уйти.
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