Новая лига Роналду провела ребрендинг и презентовала обновленный логотип

Серия А, в которой теперь будет выступать Криштиану Роналду, продемонстрировала новый логотип.

За 10 дней до начата чемпионата Серия А представила свой обновленный логотип.

Читай также: Лилль представил новый клубный логотип

Прежнее круглое поле, изображенное на эмблеме, теперь представлено как часть буквы А. Новый слоган гласит: Appassionante, Avvincente, Adrenalinica (волнующий, захватывающий, полный адреналина).

Si #ricominciA! La Serie A TIM 2018-2019 sta per iniziare. Seguici anche sui nostri nuovi account Facebook e Instagram! #SerieATIM pic.twitter.com/PAEnEdEa2i — Lega Serie A (@SerieA) 8 августа 2018 г.

Старый логотип выглядел так:

Отметим, что болельщики не особо впечатлены изменениями. Один из фанатов сравнил эмблему Серии А с дорожным конусом.

Nuovo logo della serie A 🤔 pic.twitter.com/rnoNQxoJWi — VinceJFC (@VinceJfc) 8 августа 2018 г.

А самый изобретательный итальянский болельщик увидел в логотипе знак масонов.

Напомним, новый сезон Серии А приковывает к себе внимание благодаря переходу Криштиану Роналду в Ювентус. Пост португальца о трансфере в итальянский клуб попал в ТОП-5 самых популярных в Instagram.

Роналду уже начал подготовку к новому сезону, и Ювентус показал, как прошла его первая тренировка в новой команде.

Кроме того, в итальянский чемпионат может перебраться еще один игрок Реала - Лука Модрич, который уже уведомил руководство "сливочных" о желании уйти.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.