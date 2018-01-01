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Роналду столкнул свою девушку в море во время катания на яхте

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Криштиану Роналду весело проводит время с возлюбленной на яхте.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
thesun.co.uk

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес покатался на яхте возле Ибицы.

Футболист весело провел время с любимой перед стартом сезона в новом для него чемпионате.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
thesun.co.uk

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Роналду решил подшутить над Джорджиной, которая всячески сопротивлялась, и без проблем столкнул ее с яхты в воду.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
thesun.co.uk

После того, как Джорджина взобралась обратно на яхту, она мило расположилась возле своего “мучителя“.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
thesun.co.uk

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду выставит на продажу свой огромный особняк в Мадриде, в котором он жил вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, вне игры, Джорджина Родригес, прикол, фото
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