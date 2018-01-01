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Роналду вызвал восхищение у Дугласа Косты

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Полузащитник Ювентуса заявил, что никогда не встречал игроков, подобных Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano/

Экс-полузащитник донецкого Шахтера Дуглас Коста, который сейчас выступает в Ювентусе, поделился своим мнением относительно новичка команды Криштиану Роналду.

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"Успеть за Криштиану на тренировках? Это просто невозможно. Я никогда в жизни не встречал игрока, подобного Роналду.

Каждый раз, когда мы приходим, он уже тренируется, а когда уходим - он все еще продолжает тренироваться", - приводит слова Косты 9SportPro.

Напомним, что по результатам медосмотра в Ювентусе Криштиану Роналду можно сравнить с 20-летним футболистом.

Смотрите также как прошла первая тренировка португальца в Турине.

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Теги: Криштиану Роналду, Дуглас Коста, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол
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