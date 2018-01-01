Роналду вызвал восхищение у Дугласа Косты
Полузащитник Ювентуса заявил, что никогда не встречал игроков, подобных Криштиану Роналду.
Экс-полузащитник донецкого Шахтера Дуглас Коста, который сейчас выступает в Ювентусе, поделился своим мнением относительно новичка команды Криштиану Роналду.
Читай также: Наставник Милана - о трансфере Роналду в Ювентус: Это невероятное событие для Серии А
"Успеть за Криштиану на тренировках? Это просто невозможно. Я никогда в жизни не встречал игрока, подобного Роналду.
Каждый раз, когда мы приходим, он уже тренируется, а когда уходим - он все еще продолжает тренироваться", - приводит слова Косты 9SportPro.
Напомним, что по результатам медосмотра в Ювентусе Криштиану Роналду можно сравнить с 20-летним футболистом.
Смотрите также как прошла первая тренировка португальца в Турине.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил